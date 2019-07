Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise sinken stärker als erwartet

Der Rückgang der deutschen Einfuhrpreise hat sich im Juni deutlicher als erwartet beschleunigt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent und lagen um 2,0 (Mai: minus 0,2) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Preisrückgänge von 0,8 und 1,5 Prozent prognostiziert.

Deutsche Bank: EZB startet QE mit 30 Milliarden Euro

Die Deutsche Bank erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) im September einen Nettoankauf von Anleihen über monatlich 30 Milliarden Euro beschließen wird. Die Bank geht allerdings davon aus, dass ein derartiger Beschluss eine knappe Sache wäre. Sollten die bis dahin anstehenden Konjunkturdaten positiv überraschen, würde die Neuauflage von QE wohl ins Wasser fallen, meinen die Analysten. Sollte es aber dazu kommen, rechnet die Deutsche Bank mit einer etwa hälftigen Aufteilung des Ankaufvolumens zwischen Staats- und Unternehmenspapieren. Das Programm könnte neun bis zwölf Monate dauern.

US-Repräsentantenhaus billigt Haushaltseinigung

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Haushaltskompromiss gebilligt, der Mehrausgaben von 320 Milliarden Dollar vorsieht und einen neuen Shutdown verhindern soll. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag für die zwischen den Republikanern von US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten erzielte Einigung. Der Kompromiss, der einen Zeitraum von zwei Jahren abdeckt, muss nun noch den Senat passieren und dann von Trump unterzeichnet werden.

Nordkorea bezeichnet jüngste Raketentests als "Warnung" an Südkorea

Nordkorea hat seine jüngsten Raketentests als "Warnung" an Südkorea bezeichnete. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA sprach am Freitag von einer Botschaft an die südkoreanischen "Kriegstreiber" angesichts der geplanten gemeinsamen Militärmanöver von Seoul mit den USA. Demnach wurde am Donnerstag eine "neuartige taktische Lenkwaffe" eingesetzt. US-Außenminister Mike Pompeo zeigte sich derweil zuversichtlich, dass die Atomgespräche mit Pjöngjang bald wieder aufgenommen werden könnten.

AfD darf bei Landtagswahl in Sachsen vorläufig mit größerer Liste antreten

Die AfD darf bei der Landtagswahl in Sachsen vorläufig doch mit mehr Bewerbern antreten. Mit einer einstweiligen Anordnung gab das sächsische Landesverfassungsgericht am Donnerstag Anträgen der AfD teilweise statt, sodass die Partei vorläufig mit insgesamt 30 Bewerbern antreten darf. Der Landeswahlausschuss hatte Anfang Juli entschieden, dass die AfD bei der Wahl am 1. September nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei insgesamt 61 Kandidaten aufgestellt hatte.

Sozialflügel der CDU will obligatorische Betriebsrente

Der CDU-Sozialflügel hat verlangt, die Betriebsrente für alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber obligatorisch zu machen. "Es sollte eine Pflicht zur Betriebsrente geben", sagte der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, der Rheinischen Post. "Mit dem Modell der Riester-Rente sind wir in eine Sackgasse geraten. Ich bin der Meinung, dass wir bei der privaten Vorsorge ein Obligatorium brauchen", sagte der nordrhein-westfälische Sozialminister.

Klöckner fordert EU-weite Kennzeichnungspflicht für eihaltige Produkte

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat eine EU-weite Kennzeichnungspflicht für Produkte mit Eiern gefordert. "Immer mehr Verbraucher wollen inzwischen ihre Kaufentscheidung auch bei verarbeiteten Lebensmitteln mit Ei als Zutat in Kenntnis der Haltungsform treffen", zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag aus einem Schreiben der Ministerin an EU-Lebensmittelkommissar Vytenis Andriukaitis. Das gelte auch für gefärbte Ostereier oder Nudeln.

Abbas: Palästinenser setzen keine Abkommen mit Israel mehr um

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat angekündigt, dass die palästinensische Autonomiebehörde keines der mit Israel vereinbarten Abkommen mehr umsetzt. Die Palästinenserführung habe die Entscheidung getroffen, die Abkommen mit Israel "nicht mehr anzuwenden", sagte Abbas am Donnerstag in einer Rede in Ramallah. Der Nahost-Konflikt ist bereits seit einiger Zeit festgefahren, am Montag sorgte der Abriss palästinensischer Häuser durch die israelische Armee erneut für Spannungen.

Angreifer erbeuten 750 Kilogramm Edelmetalle am Flughafen São Paulo

Bewaffnete haben bei einem Überfall am internationalen Flughafen der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo 750 Kilogramm Gold und andere Edelmetalle geraubt. Die acht maskierten Angreifer gaben sich als Polizisten aus und überfielen am Donnerstag eine Lagerhalle am Flughafen Guarulhos, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Bei dem Überfall am helllichten Tag seien keine Schüsse abgegeben worden, niemand sei verletzt worden. Das Edelmetall sollte den Angaben zufolge nach New York und Zürich geflogen werden.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Verbrauchervertrauen Juli 102 (Juni: 101)

Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 100

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Juli +0,9% (PROG: +0,8%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juli +0,9% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juli +0,1% gg Vm

