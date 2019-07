Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hat eine innovative digitale Echtzeit-Zahlungslösung für eMAG, den größten Online-Marktplatzhändler in Rumänien mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro, entwickelt. Im Zuge dessen wird der Trend zum digitalen Zahlungsverkehr vorangetrieben und das gesamte Kundenerlebnis verbessert.



Als größter E-Tailer in Rumänien hat eMAG neben Rumänien auch weitere Märkte wie Bulgarien, Ungarn und Polen erschlossen. Das Unternehmen betreibt einen eigenen E-Commerce-Shop mit bekannten Marken und einen Online-Marktplatz für Händler, auf dem sie ihre Produkte verkaufen können. Die Kategorien reichen von Elektronik und Haushaltsgeräten über Spielzeug, Mode, DIY bis hin zu Möbel.



"Der Online-Einkauf in Rumänien wächst schnell, was vor allem auf Verbesserungen bei den Bestell- und Bezahlvorgängen zurückzuführen ist. Die neueste Zahlungslösung mit eMAG trägt dazu bei, alle Aspekte des Einkaufsprozesses so schnell und reibungslos wie möglich zu gestalten, und wir sind stolz darauf, genau dies zu ermöglichen", sagt Utku Ogrendil, Managing Director bei Wirecard in Rumänien.



Das Volumen der Online-Warenverkäufe in Rumänien stieg 2018 um rund 30% auf 10 Millionen Euro pro Tag, so die Berechnungen von GPeC, die auf Daten großer lokaler Online-Händler basieren. Die Wachstumsrate gehörte zum zweiten Mal in Folge zu den höchsten in Europa und zeigte das robuste Wachstumspotenzial des Marktes. Elektronik & Medien ist derzeit die führende Produktkategorie in Rumänien, gefolgt von Mode. Laut Statista wird Electronics & Media mit einem geschätzten Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar bis 2022 weiterhin die meistgenutzte Online-Kategorie sein. Fashion wird einen erwarteten Wert von 909,6 Millionen US-Dollar haben.



Vor allem für diese Produkt-Segmente hat Wirecard eine Lösung für eMAG-Kunden entwickelt: Dank der digitalen Financial Commerce Platform von Wirecard kann eMAG mit seinem Angebot "Instant Money Back" auf Basis von Mastercard Money Send und Visa Direct sofortige und unkomplizierte Rückerstattungen gewährleisten. Dabei wird die Zeit für die Rückerstattung von Tagen auf wenige Minuten verkürzt. Der verbesserte Kundenservice führt wiederum zu mehr Vertrauen in die Marke eMAG und stärkt die Kundenbindung. Die Lösung ist die erste ihrer Art in Europa und gilt für alle Einkäufe über alle Vertriebskanäle hinweg, um so Unified Commerce (https://www.youtube.com/watch?v=HySer7UKVEo&feature=youtu.be) weiter zu fördern.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über eMAG:



eMAG ist der größte E-Tailer in Rumänien und hat nach weiteren Ländern wie Bulgarien, Ungarn und Polen expandiert. Das Unternehmen betreibt einen eigenen E-Commerce-Shop mit bekannten Marken und einen Online-Marktplatz für Händler, auf dem sie ihre Produkte verkaufen können. Die Kategorien reichen von Elektronik und Haushaltsgeräten über Spielzeug, Mode, DIY bis hin zu Möbel.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com