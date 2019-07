Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Astrazeneca nach Halbjahreszahlen von 6350 auf 7300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trung Huynh hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ein hohes Umsatzwachstum des Pharmakonzern hervor, der sich äußerst positiv auf die Gewinnentwicklung auswirke. Dadurch dürfte zügig die Abhängigkeit von Beteiligungsverkäufen zur Gewinnaufhübschung sinken./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-26/09:42

ISIN: GB0009895292