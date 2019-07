Ähnlich wie Kinder spekulierte die Szene auf irgendwelche Zinssignale, die es gar nicht geben kann. Kurz vor seinem Abgang wird Draghi im September noch ein Signal setzen und die Zinsen in Miniformat reduzieren, was eigentlich nur rechnerisch gilt, aber: Die einzigen, die daran verdienen, sind die Bond-Händler. Am besten ablesbar an der Entwicklung des Kurses des German Bund, der in dieser Erwartungshaltung der letzten Wochen von 163 bis auf 175 % zulegte. Die Zinsspekulationen der Bondholder ging damit jedenfalls auf. Die Impulse für die reale Wirtschaft sind gleich Null. Eine solche Politik führt nicht weiter.



