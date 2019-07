Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts011/26.07.2019/09:30) - Im aktuellen Vergleichstest der Fachzeitschrift PC Magazin erzielte ESET Mobile Security ein "sehr gut" in der Gesamtwertung. Mit einer Erkennungsrate von 100 Prozent und nützlichen Zusatzfunktionen wie Sicherheits-Audits, Anti-Phishing oder App-Sperre, konnte ESET in allen Bereichen überzeugen. Das Fazit der Redaktion fällt eindeutig aus: "Eset liefert perfekte Erkennungsraten und einen großen Funktionsumfang (...). Wer Wert legt auf ein anwenderfreundliches Design, ist mit ESET gut bedient." Insgesamt traten sechs Security-Apps gegeneinander an. "Der aktuelle Vergleichstest von PC Magazin belegt die hohe Qualität unserer Sicherheits-App für Android", so Christoph Thurm, Produktmanager, ESET Deutschland. "Der Schutz mobiler Geräte wird leider immer noch von vielen Nutzern auf die leichte Schulter genommen. Dabei befinden sich auf diesen Geräten häufig mehr persönliche Daten als auf so manchem PC." Schutz vor Viren, Trojanern und bei Verlust Die Basisversion der ESET Mobile Security kann kostenfrei aus dem Google Play Store heruntergeladen werden. Sie bietet Echtzeitschutz und erlaubt das Sperren des Android-Smartphones oder -Tablets aus der Ferne. Die Premium-Version, die auch im Test untersucht wurde, kann für 14,95 Euro pro Jahr freigeschaltet werden. Sie verfügt über zusätzliche Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise die Anti-Theft-Funktion, die proaktiv vor Datendiebstahl schützt und unter anderem Webcam-Snapshots liefert sowie die App-Rechte überwacht. Detaillierte Produktinformationen zum Sieger der VKI-Konsument und der Stiftung Warentest stehen Ihnen auf der ESET-Internetseite zur Verfügung: https://www.eset.com/de/home/mobile-security-android (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 (0) 3641-3114-269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190726011

