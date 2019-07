Die Aktie von NEL ASA zählt seit Wochen auf der Finanzplattform finanzen.net zu den am häufigsten gesuchten Aktien. Aus nachvollziehbaren Gründen: Elektromobilität ist inzwischen in aller Munde und Autobauer und deren Zulieferer investieren Milliarden Euro in diesen Bereich. Gleichzeitig rückt das Wasserstoff-Fahrzeug wieder in den Fokus vieler Investoren. NEL zählt nach eigenen Angaben zu den Technologieführern in diesem Bereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...