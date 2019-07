Die Aktie von Hexagon Composites verliert weiter an Boden. Der Grund: Ein Kunde verschiebt einen Serienauftrag für Wasserstoff-Tanks. "Hexagon ist solche Veränderungen in Entwicklungsprojekten gewöhnt und wird in Zukunft in engem Kontakt bleiben, um die Entwicklungsarbeit fortzusetzen und die Serienproduktion in aufzubauen", so Rick Rashilla, Senior Vice President von Hexagon Purus. Die Verschiebung ist ärgerlich, ändert jedoch nichts an den Aussichten für den Fertiger von Hockdruckbehältern- und ...

