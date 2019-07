Hannover (www.anleihencheck.de) - Die eigentliche Überraschung hatte EZB-Präsident Mario Draghi auf der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra im Juni parat, so Dr. Stefan Große von der NORD/LB.Auf dieser habe er sehr deutlich gemacht, dass die EZB mit einer zusätzlichen Lockerung reagieren werde, wenn sich der Ausblick und die Inflation im Euroraum verschlechtern sollten. Insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich seither alles andere als verbessert. So habe etwa der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex gestern Vormittag die ohnehin pessimistischen Erwartungen abermals unterboten und sinke damit den fünften Monat in Folge. Auch die Einkaufsmanagerindices hätten sich in der gesamten Eurozone verschlechtert. ...

