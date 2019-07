Bonn (www.anleihencheck.de) - Vertreter der Notenbanken im Euroraum und in den USA haben die Erwartung einer unmittelbar bevorstehenden Trendwende bei den Leitzinsen in den vorangegangenen Wochen bestätigt, so die Analysten von Postbank Research.Insofern habe es aus Marktsicht keine neuen Informationen bzw. Impulse seitens der Geldpolitik gegeben. Von grundsätzlicher Bedeutung für die Geldpolitik im Euroraum dürfte aber die Nominierung eines Nachfolgers für EZB-Präsident Draghi, der Ende Oktober aus dem Amt ausscheide, sein. Nach der Wahl Ursula von der Leyens zur neuen EU-Kommissionspräsidentin sollte die Umsetzung des von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten ausgehandelten Personalpakets reine Formsache sein. Dieses sehe vor, dass Christine Lagarde Anfang November von Mario Draghi das Amt des EZB-Präsidenten übernehme. Lagarde, die bisher dem IWF vorstehe, sei geldpolitisch ein unbeschriebenes Blatt. Sie wäre die erste Nicht-Ökonomin und auch die erste Präsidentin ohne Notenbankerfahrung an der Spitze der EZB. ...

