Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) erzielte nach schwachen Fundamentaldaten (ifo-Geschäftsklimaindex) Gewinne, so Patrick Boldt von der Helaba.Zusätzlicher Rückenwind sei zunächst von der EZB-Sitzung gekommen und so habe der Future bei 174,92 ein neues Allzeithoch markiert. Zwar sei der Einlagensatz unverändert geblieben, jedoch lasse die Anpassung der Forward Guidance eine Zinssenkung im September erwarten. In Bezug auf den "Brexit" scheine die Wahrscheinlichkeit für einen harten Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der EU zu steigen, denn bei seiner Antrittsrede habe der neue Premierminister Johnson verkündet, den Austritt ohne Wenn und Aber durchführen zu wollen. Im weiteren Verkauf sei es aber zu einer Kurskorrektur gekommen. Der Future treffe an der Juli-Aufwärtstrendlinie bei 173,67 auf eine erste Unterstützung. Weitere Haltemarken seien bei 173,56 und 173,27/29 zu finden. Die Trading-Range werde bei 173,67 bis 174,92 gesehen. ...

