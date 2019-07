Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterzulieferers gebe Anlass zur Vorsicht, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im ersten Halbjahr könnten die Marktanteile des Unternehmens unter Druck gekommen sein. Für das verbleibende Jahr seien keine Veränderungen des Ausblicks mehr zu erwarten. Positiv sei immerhin eine niedrigere Steuerquote gewesen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 20:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-07-26/10:15

ISIN: DE000WAF3001