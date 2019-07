Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Die Zahlen des zweiten Quartals seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fallende US-Zinsen könnten in der zweiten Jahreshälfte belasten, nachdem der Börsenbetreiber zuvor vom Anstieg der Zinsen in Übersee profitiert hatte./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2019 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-26/10:17

ISIN: DE0005810055