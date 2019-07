Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung des Reifenherstellers im ersten Halbjahr sei schwach gewesen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings ziehe das Zahlenwerk die prinzipiell positive Einschätzung der Aktie nicht in Zweifel./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 01:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-07-26/10:18

ISIN: FR0000121261