Der DAX hat nach den EZB-Entscheidung am Donnerstag massiv an Wert verloren. DER AKTIONÄR hatte damit gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß. So musste eine neue Long-Position gleich wieder mit Verlust verkauft werden. Vor dem Wochenende wagen sich nur wenige aus der Deckung. Viele werden die Fed-Entscheidung abwarten.

