Die Deutsche Bank hat Kering nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 530 auf 520 Euro gesenkt. Das Wachstum dürfte von nun an etwas langsamer vonstatten gehen, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Überrascht sei sie, wie oft der Luxusgüterkonzern von einer "Normalisierung" gesprochen habe./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:42 / GMT

