flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen mehrheitlich ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen mehrheitlich mit Abschlägen in das Wochenende. Der japanische Nikkei225 notierte zum Handelsende an der TSE mit einem Minus von 0,45 Prozent und 21.658,15 Punkten. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit durchweg leichte Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.363,86 Punkten im Vergleich zum Handelsschluss vom Vortag zunächst kaum verändert. Am Nachmittag könnten die US-BIP-Daten bewegen.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex verlor am Donnerstag massiv an Boden und rutschte via Xetra um 1,28 Prozent auf 12.362,10 Punkte ab. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 18. Juli 2019 bei 12.172,70 Punkten bis zum Zwischenhoch des 25. Juli 2019 bei 12.599,93 Punkten, wären die nächsten Ziele für die Bullen und Bären abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.437/12.499 und 12.600 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.662/12.700/12.763 und 12.863 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen lägen bei 12.273 und 12.173 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.111/12.072/12.010 und 11.909 Punkten.

