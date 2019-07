Bayer-Calls mit 83%-Chance bei Kurserholung auf 64 EUR

Nur von kurzen Korrekturphasen unterbrochen befand sich der Kurs der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017), in den vergangenen zwei Jahren stark unter Druck. Notierte die Aktie im Juni 2017 noch oberhalb von 120 Euro, so war sie nach verlorenen Prozessen im Zusammenhang mit dem möglicherweise krebserregenden Unkrautvernichters Glyphosat Anfang Juni 2019 schon im Bereich von 52 Euro um 57 Prozent billiger zu bekommen. Nach dem Einstiegs des Hedgefonds-Investors Elliot und die Senkung der Strafzahlungen wirkten sich in weiterer Folge positiv auf den Kursverlauf der Aktie aus. Auch der Verkauf der Marke Dr. Scholl's wurde von Experten als positiv bewertet. Seit einem Monat wird die Aktie innerhalb einer Bandbreite von 58 bis 62 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie, die von der Baader Bank mit einem Kursziel von 123 Euro zum Kauf empfohlen wird, ihre Erholung in den nächsten Wochen zumindest auf 64 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000PZ6Y6D6, wurde beim Aktienkurs von 59,84 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 64 Euro steigert, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,45 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 62 Euro

Der aus dem Geld liegende (Delta +0,40) Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 62 Euro, Bewertungstag 18.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000MF9F687, wurde beim Aktienkurs von 59,84 Euro mit 0,188 - 0,191 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 64 Euro wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,30 Euro (+57 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,5513 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,5513 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP9WSD2, wurde beim Aktienkurs von 59,84 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro taxiert.

Kann sich die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen auf 64 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,84 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de