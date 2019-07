Die US-Bank JPMorgan hat Signify nach Quartalszahlen des Beleuchtungsspezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Umsatzrückgang aus eigener Kraft falle deutlicher als erwartet aus und habe unternehmensspezifische Gründe, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um das organische Umsatzziel zu erreichen, habe der Osram-Konkurrent in der zweiten Jahreshälfte nun einige Arbeit vor sich./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 07:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 07:16 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-07-26/10:51

ISIN: NL0011821392