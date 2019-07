Aktien von BASF haben am Freitag die Kursverluste dem Vortag fortgesetzt. Sie verloren 1,9 Prozent auf 61,57 Euro und waren damit der schwächste Titel im Dax (DAX 30). Am Donnerstag hatte ein unverändert pessimistischer Ausblick des Chemiekonzerns am Markt die Sorgen um das künftige Wachstum nochmals befeuert.

