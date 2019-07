Die mangelnde Akzeptanz und Verbreitung des Bitcoin bremst nach wie vor die Fantasie. Doch es gibt durchaus Fortschritte. Weltweit wächst die Zahl der Bitcoin-Automaten, die Kryptowährung rückt so stärker in den Alltag. Und auch ein Billigflieger will bald die bekannteste Kryptowährung akzeptieren. Unter den Altcoins bleibt Ether in einer aussichtsreichen Lage, das Partizipationszertifikat VF0ETH bietet weiterhin ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...