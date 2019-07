München (ots) -



Das Thema Marken hat den König der Brands Kai Blasberg und die Kultikone seiner Zunft Thomas Koch immer noch nicht losgelassen.



Drum soll es so sein - auch in der neuen Podcastfolge von "Zwei Herren mit Hund" geht es um nichts Geringeres als Markenerlebnisse! Was passiert mit einer Marke, die es geschafft hat, sich zu etablieren? Kann man vermeintlich abgenutzte Marken wiederbeleben? Und was haben eigentlich SAT. 1, Opel und die SPD gemeinsam?



Antworten auf diese Fragen gibt's hier - Hört selbst und seid nebenbei Zeuge, wie auch dieser Podcast langsam aber sicher selbst zu einer wiedererkennbaren Marke wird!



