Die Kooperation mit der Bayer AG (WKN: BAY001) trägt Früchte: Evotec (WKN: 566480) informierte am Donnerstag über Fortschritte in der Entwicklung des P2X3-Antagonisten gegen chronisch refraktären Husten. Demzufolge wurde in der Studie erfolgreich eine "Reduzierung der Häufigkeit des Hustens in einem Zeitraum von 24 Stunden gegenüber der Verwendung eines Placebos" festgestellt und der primäre Endpunkt somit erreicht. Darüber hinaus erwies sich die Substanz als "sicher" und "gut verträglich".

Evotec kann im Rahmen der weiteren klinischen Entwicklung, nämlich bei Start der Phase-III-Studie, ...

