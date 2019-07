Wien (www.anleihencheck.de) - Mit der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der EZB gingen die Renditen der deutschen Staatsanleihen am langen Ende zunächst zurück, erholten sich aber infolge wieder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es scheine, dass sich das Einpreisen eines neuen QE-Programms und das Auspreisen der Erwartungen einer heutigen Zinssenkung die Waage gehalten hätten. Am kurzen Ende hingegen seien die Renditen angestiegen. Hier habe letzterer Effekt überwogen. Der Euro habe gegenüber dem USD etwas nachgegeben. ...

