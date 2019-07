Wien (www.anleihencheck.de) - Das Österreichische Agency Segment sorgte, was die Ratingseite angeht, wieder einmal für die übliche "Langeweile", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).S&P habe im Juli Verlauf zuerst das Rating der ASFINAG mit AA+ und stabilen Ausblick und danach jenes der ÖBB Infrastruktur auf demselben Niveau bestätigt. Somit würden beide Emittenten wenig überraschend weiterhin dem Bonitätsniveau der Republik Österreich gleichgestellt bleiben und würden von S&P als so genannte GRE (goverment related entity) geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...