Bonn (www.anleihencheck.de) - Unternehmensanleihen und Anleihen der EWU-Staaten haben von der sich abzeichnenden Trendwende in der EZB-Geldpolitik stark profitiert, so die Analysten von Postbank Research.Seit der EZB-Ratssitzung Anfang Juni habe sich der Swap Spread von Unternehmensanleihen mit einem A-Rating von rund 70 Basispunkten auf 53 Basispunkte eingeengt. Im selben Zeitraum sei der Renditeaufschlag zehnjähriger französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen um 16 Basispunkte auf 24 Basispunkte gefallen. Am meisten mache sich der veränderte geldpolitische Ausblick aber bei italienischen Staatsanleihen bemerkbar. Hier sei der Spread zu Bundesanleihen seit Anfang Juni um fast 100 Basispunkte zurückgegangen. ...

