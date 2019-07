Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Sowohl Gold als auch Silber hatten gestern einen eher schwachen Tag. Schon zum Handelsbeginn in den USA kam Druck auf - nicht nur auf die Edelmetalle, sondern auch auf die Edelmetallaktien. Vor allem die durchwachsenen Zahlen von Newmont Goldcorp haben die Branche belastet. "Das war enttäuschend, was die Nummer eins hier geliefert hat", sagt Markus Bußler. Die Aktie lieferte nur einen halb so hohen Gewinn wie von Analysten erwartet und knickte zwischenzeitlich rund fünf Prozent ein. Doch auch hier fanden sich im Verlauf wieder Käufer. "Dennoch deutet vieles darauf hin, dass Barrick Gold noch einige Zeit die Führungsrolle in Sachen Profitabilität inne haben wird", sagt Markus Bußler. Barrick selbst wird die Zahlen am 12. August veröffentlichen. Die Vorabzahlen zur Produktion seien aber bereits bekannt und hätten "vernünftig" ausgesehen. Die Meldung der vergangenen Woche ging sicherlich an einen Konzern, der den meisten Zuschauern bestens bekannt sein sollte: K92. Bei Bohrungen traf man 6,7 Meter mit 120 Gramm Gold je Tonne. "Ein sehr, sehr starkes Bohrloch." Die Aktie kletterte daraufhin weiter und übertraf mittlerweile das sehr optimistische Kursziel von 2,50 Kanadischen Dollar. Die aktuelle Konsolidierung hat sich die Aktie mehr als verdient. Es gibt aber in der zweiten Reihe noch einige Aktien, die alles andere als ambitioniert bewertet sind und die noch weiter steigen sollten. "Einige Aktien notieren noch deutlich unter dem Hoch aus dem Jahr 2016 - und das, obwohl sie heute besser dastehen als noch 2016. Ist das gerechtfertigt? Ich denke nicht", sagt Markus Bußler. Wie es in den kommenden Wochen und Monaten mit Gold und Silber weitergehen sollte und welche Aktien nach Ansicht von Markus Bußler noch weiter kaufenswert sind, erfahren Sie in der Sendung, die Sie wie immer gleich hier ansehen können. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube