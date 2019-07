Sowohl Gold als auch Silber hatten gestern einen eher schwachen Tag. Schon zum Handelsbeginn in den USA kam Druck auf - nicht nur auf die Edelmetalle, sondern auch auf die Edelmetallaktien. Vor allem die durchwachsenen Zahlen von Newmont Goldcorp haben die Branche belastet. "Das war enttäuschend, was die Nummer eins hier geliefert hat", sagt Markus Bußler.Das Unternehmen lieferte nur einen halb so hohen Gewinn wie von Analysten erwartet und knickte zwischenzeitlich rund fünf Prozent ein. Doch auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...