Nach der Enttäuschung über die Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi tasten sich Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. Dax und EuroStoxx50 hielten sich am Freitagvormittag jeweils knapp im Plus bei 12.378 und 3513 Punkte, nachdem sie am Donnerstag 1,3 und 0,6 Prozent nachgegeben hatten. "Die gestrige Kursreaktion war eine Kombination aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...