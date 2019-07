Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 2200 auf 2300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie gehört zudem weiter zu den Top Picks auf der "US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan. Das wieder beschleunigte Umsatzwachstum falle stärker als vom Onlinehändler geplant aus und liege auch über seinen Erwartungen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften den wieder stärkeren Fokus auf das Wachstum anstelle der Profitabilität goutieren./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 01:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 01:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-07-26/11:51

ISIN: US0231351067