Die aktuelle Hitzewelle in Deutschland sorgt für viel Aufsehen. Durch den ausbleibenden Regen macht sich in den Flüssen deutschlandweit bereits wieder Niedrigwasser bemerkbar. Bereits 2018 hatte das Problem bei mehreren Konzernen die Quartalsbilanzen verhagelt. Auch ThyssenKrupp ist betroffen - allerdings ist der Konzern inzwischen besser gerüstet.Nicht nur die Chemiekonzerne wie BASF oder der Kalikonzern K+S leiden unter dem Niedrigwasser. Auch ThyssenKrupp kämpft am Rhein mit Problemen: Über den ...

