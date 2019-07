Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 17,40 Euro belassen. Die Tochter T-Mobile US habe erneut ein Rekordquartal hinter sich und den Ausblick für das Kundenwachstum und das operative Ergebnis angehoben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die laut Medienberichten kurz bevorstehende Freigabe der Fusion von T-Mobile US mit Sprint durch das US-Justizministerium (DoJ) unter Auflagen, wäre angesichts der Klagen mehrerer US-Bundesstaaten vermutlich nur ein weiterer wichtiger Zwischenschritt./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 10:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 10:36 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-07-26/11:57

ISIN: DE0005557508