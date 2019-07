Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone beließ die EZB gestern die Leitzinsen stabil, veränderte aber die offizielle Wortwahl zum Zinsausblick (forward guidance), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Leitzinsen sollten nun bis mindestens über die erste Jahreshälfte 2020 auf dem aktuellen Niveau oder tiefer liegen. Damit habe die Notenbank die Erwartungen der Marktteilnehmer auf eine Senkung des Einlagesatzes im September gefestigt. Diese werde höchstwahrscheinlich dann mit einer Staffelung des Einlagesatzes einhergehen. Zudem habe die EZB eine Wiederaufnahme der Nettoanleihekäufe in Aussicht gestellt. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden mit der offiziellen Ankündigung ebenfalls im September rechnen. Die Hoffnungen vieler Investoren auf eine vorzeitige Senkung des Einlagesatz seien zwar gestern nicht erfüllt worden, der angekündigte Maßnahmenmix stehe aber dennoch für eine stark expansive Ausrichtung der Geldpolitik. Die Konjunkturdaten aus Deutschland würden derweil schwach bleiben. Nach schlechten PMI-Zahlen sei gestern auch der ifo-Index deutlich zurückgegangen. Insbesondere die Erwartungskomponente habe sich deutlich verschlechtert. Es würden sich die Risiken verdichten, dass sich die Wachstumsschwäche auch im 3. Quartal fortsetze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...