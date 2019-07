Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Notenbank war 2017 unter den ersten Zentralbanken, die die Leitzinsen wieder schrittweise erhöhte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell liege die Repo-Rate bei 2,00%. Mitglieder der Notenbank würden sich bemühen, Stabilität zu bekunden. Die Arbeitslosenrate sei gering und der Konjunkturausblick stabil. Eine Zinssenkung in Europa und Amerika sollte den Kurs EUR/CZK (Tschechische Krone) nicht zu sehr belasten, entnehme man den Worten. Seit Mai sei der Kurs von 25,85 auf zwischenzeitig 25,40 gefallen. Aktuell notiere das Währungspaar bei 25,53. (26.07.2019/alc/a/a) ...

