Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vivendi von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Zahlenvorlage habe er bereits darauf hingewiesen, dass die Marktprognosen für die Margen und den Umsatz der noch zu den Franzosen zählenden Universal Music Group (UMG) zu konservativ erschienen, und so sei es dann auch gewesen, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mehr noch: Die UMG-Resultate hätten selbst seine Erwartungen übertroffen./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-07-26/12:11

ISIN: FR0000127771