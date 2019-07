Während die Ölpreise an den Börsen kaum spürbar steigen können sich Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz über leichte Abschläge von durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen pro Liter freuen. Der unerwartet starke Rückgang der Ölreserven in den USA und die noch nicht überstandenen Spannungen am Persischen Golf wirken bullish auf den Ölmarkt. Das Kriegsrisiko wird aktuell sehr gering ...

