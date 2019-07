Potsdam (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Termin: 27.07.2019, ab 10:00 Uhr, Mall of Berlin, Piazza Leipziger Platz 12, 10117 Berlin



Er macht richtig "Rabatz"! Kommenden Samstag geht ein cooler Typ auf der Piazza in der Mall of Berlin für Radio TEDDY an den Start und es heißt: "Grundposition! Tack raus, vor und zurück, bumm! Klick! Auf und zu, auf zu! Shoulder yes! Yo! Bämm! ..."



Star-Choreograph Detlef D! Soost wird ab 10 Uhr öffentlich mehrere Tanzworkshops geben. Der Clou: 30 Radio TEDDY-Hörer-Kids haben quasi als Vortänzer einen Platz auf der Bühne ergattert. Sie werden vor aller Augen zu einer Dance-Crew zusammengeschweißt, und die Zuschauer können mitmachen.



Grund: Ende August - beim 3. Radio TEDDY-Familienfestival "Rabatz" in der Berliner Wuhlheide - wird die perfekte Choreografie zum eigens dafür komponierten Song "Rabatz" (von den Liedermachern "Frank & seine Freunde" und "3Berlin") vor Tausenden Besuchern zum großen Massentanzen uraufgeführt.



D! Soost, der Tanz-Coach der Stars, der für seine gnadenlose Perfektion bekannt ist, wird ganz weich, wenn er auf diese Herausforderung angesprochen wird: "Auch in D!s Dance School Berlin erlebe ich täglich Kids. Mir macht es einen Riesenspaß, mit ihnen zu arbeiten. Die sind wissbegierig, authentisch und erlernen es spielerisch. Der Song 'Rabatz' ist eingängig und die Choreo, die ich draufpacken werde, lässt sie bei ihrer Performance am Ende absolut cool aussehen! Wir machen das richtig perfekt!"



Wer die heiße "Rabatz"-Dance-Show von den ersten Schritten bis zur Perfektion hautnah erleben will, sollte sich am kommenden Samstag um 10:00 Uhr auf der Piazza in der Mall of Berlin zum ersten Workshop einfinden. Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht!



OTS: Radio TEDDY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70310.rss2



Pressekontakt: Kerstin Stooff, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.de