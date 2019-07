Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen on 93 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Farbenhersteller habe Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Akzo sei die Aktie mit dem höchsten Ergebnispotenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen. Die Rohstoffpreise stabilisierten sich und die Absatzpreise dürften sich weiter erholen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 07:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0013267909