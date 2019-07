marktEINBLICKE um 12: DAX erholt sich etwas - Bayer wieder fester

Der DAX zeigt sich am Freitag nach dem gestrigen Kursrutsch infolge der EZB-Entscheidung wieder fester. Offenbar setzen Anleger auf die von Mario Draghi in Aussicht gestellte Maßnahmen in den nächsten Monaten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.415 MDAX +0,5% 26.224 TecDAX +1,2% 2.942 SDAX +1,1% 11.301 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.524

Eine positive Nachricht für Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017)-Aktionäre: Der Chemiekonzern entgeht in einem Gerichtsverfahren in Kalifornien um den Unkrautvernichter Glyphosat einer Milliardenstrafe. Richterin Winifred Smith verringerte am Donnerstag den von einem Geschworenengericht festgelegten Schadenersatz für ein an Krebs erkranktes Ehepaar auf 86,7 Mio. US-Dollar. Ursprünglich lag der Betrag bei 2 Mrd. US-Dollar. In der Folge notiert die Aktie an der DAX-Spitze.

Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079) hat mit dem Quartalsergebnis die Erwartungen der Experten übertroffen und damit die Sorgen der Anleger zerstreut. Der um 19 Prozent höhere Umsatz (38,9 Mrd. US-Dollar) wurde dabei getragen von dem Geschäft mit Werbung auf mobilen Geräten. Auch die Video-Tochter Youtube und das Cloud-Angebot trugen zum Umsatzzuwachs im zweiten Quartal bei.

