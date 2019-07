In dem Quartalsbericht kündigt das Unternehmen an, konkrete Konzepte zur Effizienzsteigerung zu entwickeln - unter anderem die Senkung von Personalkosten.

Der Augsburger Waschanlagenhersteller WashTec steht offenbar vor einem Arbeitsplatzabbau. In dem am Freitag veröffentlichten Quartalsbericht kündigte der Weltmarktführer "konkrete Maßnahmen zur Effizienzsteigerung" an, "die ab 2020 zur Senkung von Personalkosten führen werden". Dadurch könnten in diesem Jahr zusätzliche Kosten entstehen ...

