Vor wenigen Wochen hatte die RHI Magnesita angekündigt, bis Juli 100 der aktuell 120 Mitarbeiter am Produktionsstandort im obersteirischen Trieben abzubauen. Keiner der betroffenen Mitarbeiter habe das Angebot, an einen anderen steirischen Standort zu wechseln, angenommen, hieß es am Dienstag vonseiten des Unternehmens. Ein Sozialplan wurde ausgehandelt, nun werden Lösungen zur Nachnutzung gesucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...