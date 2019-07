BERLIN/ESSEN (ots) - Ab sofort können User per Online-Voting darüber abstimmen, wer in diesem Jahr, aus einer zuvor von der Redaktion festgelegten Shortlist, den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award (YTGKDA) in den Kategorien "Best Music Act" und "Best of Let's Play & Gaming" in Empfang nehmen wird. Die Abstimmung läuft noch bis zum 16. August. Die Preisträger werden erst während der von Linda Zervakis und Daniele Rizzo moderierten Show, die am 26. September im Rahmen des "YouTube Festivals" im Berliner Kraftwerk stattfindet und im Livestream auf YouTube zu sehen sein wird, bekannt gegeben.



In der Kategorie "Best Music Act" stehen unter http://www.goldenekamera.de/musicvote2019 zur Wahl:



1. Adesse - "Berlin Dakar" heißt sein Album, für ein Vlog traf er sich auf dieser Strecke mit Künstlern. 2. AnnenMayKantereit - Die heutigen Stars verbreiteten ihre ersten Songs via YouTube. 3. Bosse - Cleverer Indie-Pop, eroberte mit "Alles ist jetzt" Platz eins. 4. Sarah Connor - Zum aktuellen Hit "Vincent" zeigte sie bei YouTube ein Making-of. 5. Culcha Candela - Die Berliner mixen Reggae und Pop auf einzigartige Weise. 6. Emilio - Der Schauspieler überzeugt auch als Sänger von urbanem R'n'B. 7. Eunique - Die Hip-Hopperin erzählt in einem starken Vlog aus ihrem Leben. 8. Max Giesinger - Der Singer-Songwriter ("Wenn sie tanzt") hat fürs Netz ein schönes Tour-Tagebuch erstellt. 9. Kayef - Der "deutsche Justin Bieber" lädt neben seinen Songs auch Clips aus seinem Alltag hoch. 10. Lena - Entwickelt sich musikalisch weiter und bringt bei YouTube Making-ofs und Vlogs. 11. Vanessa Mai - Sprengt die Grenzen zwischen Schlager und Popmusik und ist auf ihrem Channel aktiv. 12. Namika - Sie bringt Hip-Hop mit Einflüssen aus aller Welt zusammen. 13. SDP - Das Berliner Duo experimentiert mit sämtlichen Popspielarten. 14. Mike Singer - Mit "Trip" auf Platz eins, sein Tour-Vlog macht Spaß. 15. Tokio Hotel - Liefern im Netz eine Fülle von Einblicken in die Bandaktivitäten. 16. Wincent Weiss - Seine Stärke: emotionale Popsongs mit tollen Melodien.



In der Kategorie "Best of Let's Play & Gaming" stehen unter http://www.goldenekamera.de/gamingvote2019 zur Wahl:



1. Arazhul - Originelle Herausforderungen bei "Minecraft" sind genau sein Ding. 2. DoctorBenx - Cooler, bodenständiger Typ. Steht auf "Minecraft" und "Roblox". 3. Domtendo - Absoluter Spezialist für Nintendo-Games. Sein aktueller Favorit: "Super Mario Maker 2". 4. GermanLetsPlay - Wilder Ritt durch die Genres, spielt aktuelle Hits und Retro-Games. 5. Gronkh - Veteran und Star der Szene. Seit 2010 dabei, hat fast fünf Millionen Abonnenten. 6. HandofBlood - Experimentierfreudig und dabei so lustig wie ein Comedian. 7. IsyCheesy - Sympathische Gamerin mit guten Einfällen und positiver Haltung. 8. Paluten - Der legendäre "Minecraft"-Spezialist hat seit 2018 mehr als drei Millionen Abonnenten. 9. Pandorya - Gamerin mit besonderer Vorliebe für Grusel- und Horrorstorys. 10. PietSmiet - Die fünf Freunde liefern seit 2011 einen rasanten Mix ab. 11. Rewinside - Spielt unter anderem "Fortnite", legendär sind seine überdrehten Wutausbrüche. 12. Rocket Beans TV - Online-TV-Sender, bei dem sich fast alles um Games dreht. 13. Saftiges Gnu - Cosplayerin mit hohem Spaßfaktor. Testet auch Spiele, die sie eigentlich nicht mag. 14. Space Gaming - Das Comedy-Duo Rick und Steve kalauert sich durch die Spielewelt. 15. Standart Skill - Startete mit "GTA V", setzt aktuell vor allem auf "Fortnite". 16. Ungespielt - Seit 2012 ist Unge auf YouTube aktiv, sendet seine Let's Plays hier regelmäßig live.



Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 finden Sie unter: https://www.goldenekamera.de/digitalaward/



Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award jederzeit im Netz auf YouTube oder Instagram.



