Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoherstellers sei eher durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management habe eine Sommerfrische dringend nötig, stünden doch wichtige Weichenstellungen für den Konzern an./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 08:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN: FR0000131906