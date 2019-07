Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 26.07.2019 Kursziel: 16,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Preview H1: Ausbleibende Erholung der Automobilmärkte lässt Jahresziele zu ambitioniert erscheinen Schweizer Electronic wird am 09. August den Halbjahresbericht veröffentlichen. Wir gehen aufgrund der anhaltend schwachen Marktentwicklung im Automobilsektor nicht mehr davon aus, dass die Jahresziele erreicht werden können. Erhoffte Erholung des Sektors in H2 bleibt vorerst aus: Nach Angaben des VDA sank die Zahl der in Deutschland produzierten PKW im ersten Halbjahr um ca. 12% auf knapp 2,5 Mio. Fahrzeuge. Weltweit fiel die Produktion in H1 um rund 6% geringer aus, wobei vor allem im größten Automobilmarkt China deutlich weniger PKW produziert wurden (-13%). Damit war im zweiten Quartal keine Aufhellung des Marktumfelds erkennbar. Vielmehr deuten u.a. die jüngsten Gewinnwarnungen von Daimler, NORMA und dem Schweizer-Großkunden Continental darauf hin, dass auch im weiteren Jahresverlauf mit einer geringeren Automobilnachfrage sowie verlangsamten Produktionshochläufen zu rechnen ist. Konkret erwartet Continental in 2019 nun einen Rückgang der globalen Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen um rund 5% (zuvor: stabile Entwicklung). Mit der Aussicht auf einen stagnierenden Umsatz und eine rückläufige Marge im Geschäftsjahr 2019/2020 (endet am 31.05.) hatte darüber hinaus der Automobilzulieferer Hella jüngst die Hoffnung auf eine baldige Marktbelebung zunichtegemacht. Gewinnwarnung droht: Bereits nach dem enttäuschenden Q1 (EBITDA-Marge: -0,4%) hatte Schweizer angekündigt, ein insgesamt schwaches erstes Halbjahr und eine leichte Erholung im zweiten Halbjahr zu erwarten. Vor diesem Hintergrund bestätigte das Unternehmen die Ziele für 2019 (Umsatz 125 Mio. Euro +/-5%; EBITDA-Marge 4 bis 6%). Wenngleich der Vorstand u.a. durch die bis Ende des Jahres am Stammwerk Schramberg beantragte Kurzarbeit kostenseitig bereits gegensteuert und Einsparpotenziale von rund 10 Mio. Euro avisiert hatte, gehen wir nach jetzigem Stand nicht mehr davon aus, dass die Optimierungsmaßnahmen die Erreichbarkeit der Guidance gewährleisten. Wir haben unsere Prognosen für 2019 ff. daher nochmals zum Teil deutlich gesenkt. Obwohl uns nach dem Großauftrag von Continental (MONe: Umsatzvolumen bis 2026 ca. 150 Mio. Euro) bislang keine weiteren großvolumigen Aufträge im Bereich der innovativen Embedding-Technologie bekannt sind, sehen wir derzeit noch keinen Anlass, an den Hochlaufplänen des neuen Werks in China zu zweifeln. Wir rechnen daher nach wie vor mit einer spürbaren Umsatz und Ergebnisdynamik ab 2021. Zudem sehen wir Schweizer durch das zukunftsgerichtete Produktportfolio weiterhin gut positioniert, um von den Megatrends der Branche (u.a. Elektrifizierung/Digitalisierung des Fahrzeugs, Autonomes Fahren) überproportional zu profitieren. Fazit: In Anbetracht der zahlreichen Gewinnwarnungen im Automotive-Sektor erwarten wir auch bei Schweizer schwachen Newsflow aus der kurzfristigen operativen Entwicklung. Die Überzeugungskraft der Equity Story steht und fällt u.E. aber vor allem mit Erfolgsmeldungen in Bezug auf das Großprojekt in China. Wenngleich wir hierin weiter großes Potenzial sehen, senken wir das Kursziel nach Anpassung der Prognosen auf 16,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) und stufen die Aktie aufgrund des zurzeit begrenzten Upside-Potenzials auf ??zHalten" ab. 