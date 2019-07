Lieber Leser, die EZB hat jetzt zusammengesessen und getan, was ich an dieser Stelle schon vermutet hatte: Die Zinsen bleiben auf einem extrem niedrigen Niveau. Zudem kündigte die Zentralbank an, "alle Instrumente" nutzen zu wollen, um das "Inflationsziel" zu erreichen. Dazu nenne ich Ihnen gerne Details… 2 % Inflationsrate - das "Ziel" ist nicht ansteuerbar Die EZB möchte eine Inflationsrate von 2 % erreichen. Dies ist auf den ersten Blick vielleicht irritierend, auf den zweiten Blick verständlich. ... (Christian Waffenschmidt)

