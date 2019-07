Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel nach dem Rekord am Vortag gegen Mittag um 0,05 Prozent auf 174,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,38 Prozent. Am Vortag war die Rendite kurzzeitig auf ein Rekordtief von 0,42 Prozent gefallen.

Der Anleihemarkt ist nach den deutlichen Kursausschlägen am Vortag wieder in ruhigeres Fahrwasser geraten. Am Vortag hatte noch die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für kurzzeitigen Rückenwind gesorgt und der Bund-Future war zeitweise auf ein Rekordhoch bei 174,92 Punkte gestiegen.

Allerdings hatte der Bund-Future seine Gewinne rasch abgegeben. EZB-Präsident Mario Draghi hatte zwar eine baldige geldpolitische Lockerung in Aussicht gestellt, gleichzeitig jedoch Rezessionsängste gedämpft. Damit wurden auch die Perspektiven für eine starke Lockerung gedämpft, was die Anleihen belastete.

Italienische Anleihen weiteten ihre Kursverluste vom Vortag aus, nachdem sie bereits am Donnerstag nach einem kurzzeitigen Anstieg unter Druck geraten waren. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg um 0,06 Prozentpunkte auf 1,58 Prozent./jsl/jkr/jha/

