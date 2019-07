boerse.de-Aktienbrief-Champion Alphabet zeigt mal wieder, was in ihm steckt: der Google-Mutterkonzern legte gestern nachbörslich Zahlen zum zweiten Quartal vor und überraschte mit einem sensationellen Gewinn- und Umsatzsprung. In den vergangenen drei Monaten hat der Technologie-Riese seinen Umsatz um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar ausgebaut. Der Nettogewinn betrug 9,9 Milliarden...

