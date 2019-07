Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Franken belassen. Das reale interne Wachstum (RIG) des Nahrungsmittelkonzerns sei so hoch wie seit dem ersten Quartal 2016 nicht mehr gewesen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Geweinnentwicklung (bereinigtes EPS) habe positiv überrascht./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-07-26/13:06

ISIN: CH0038863350