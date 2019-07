Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Im Vormittagshandel bauten sie ihre leichten Gewinne aus dem frühen Handel weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 63,84 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 43 Cent auf 56,45 Dollar.

Auch auf Wochensicht ging es nach dem kräftigen Rücksetzer in der Vorwoche mit den Ölpreisen leicht nach oben. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat vor allem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Außerdem bleibt die angespannte Lage in der ölreichen Region am Persischen Golf mit einem Konflikt zwischen dem Iran und den USA ein bestimmendes Thema am Ölmarkt.

Vor dem Hintergrund der Spannungen zeigte sich am Ölmarkt nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank eine "bislang äußert verhaltene" Reaktion. Offenbar gehe eine Mehrheit der Marktteilnehmer nicht davon aus, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung und einer Beeinträchtigung der Öllieferungen durch die strategisch wichtige Seestraße von Hormus kommt./jkr/jsl/jha/

AXC0140 2019-07-26/13:18