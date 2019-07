Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Franken belassen. Die anhaltend starke Dynamik beim Portfolio mit neuen Arzneien stärke seine Überzeugung, dass der Druck durch Biosimilar-Produkte besser beherrschbar sein dürfte, als dies viele Investoren fürchteten, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Geschäftszahlen der Schweizer seien zudem stark ausgefallen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2019 / 06:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-07-26/13:29

ISIN: CH0012032048