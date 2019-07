Synspective Inc. ist ein japanisches Startup-Unternehmen, das Satellitendatenlösungen unter Verwendung von kleinen SAR (Synthetic Aperture Radar)-Satelliten anbietet.

Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Februar 2018 Finanzmittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar beschafft. Die Beschaffung dieses Betrags in weniger als 17 Monaten macht Synspective zum weltweit schnellsten und am zweithöchsten finanzierten Raumfahrt-Startup Japans. Die Investition wird dazu beitragen, die Entwicklung von SAR-Satelliten, Fertigungssystemen und Lösungen des Unternehmens zu stärken.

Synspective bietet Komplettlösungen für Satelliten-basierte Geodaten. Die Kerntechnologie wurde im Rahmen des ImPACT-Programms unter der Leitung des Kabinettsbüros der japanischen Regierung entwickelt, das den Bau von kleinen SAR-Satelliten und -Konstellationen ermöglicht und eine häufige Beobachtung von Gebieten von Interesse ermöglicht. Synspective verwendet SAR-Satelliten, um Regierungen und Privatunternehmen Daten und benutzerfreundliche Informationen zu liefern.

SAR-Satelliten beobachten und erfassen aktiv Informationen über die Erdoberfläche, indem sie reflektierte Mikrowellen senden und empfangen. Im Vergleich zu optischen Satelliten, die von der Sonnenlichtreflexion abhängen, kann SAR bei allen Wetterbedingungen und zu jeder Tages- und Nachtzeit Bilder der Bodenoberfläche aufnehmen.

Motoyuki Arai, Mitbegründer und CEO von Synspective, kommentierte: "Der erste Demonstrationssatellit von Synspective soll 2020 gestartet werden und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Kundenspezifische Lösungsservices wurden bereits vor der Markteinführung von mehreren Unternehmen in Auftrag gegeben. Durch die Bereitstellung objektiver Satellitendaten wird Synspective zum Fortschritt der sich weiterentwickelnden Welt beitragen, indem die Menschen bei ihren Entscheidungen und effektiven Handlungen unterstützt werden".

